Green Pass a scuola: controllo con app VerificaC19

La piattaforma web non è ancora pronta perché occorre risolvere alcune questioni legislative e tecniche. Domani però inizia ufficialmente l'anno scolastico 2021/22, quindi il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le informazioni sulle procedure da seguire per il controllo del Green Pass. Secondo l'AGI è prevista una fase transitoria fino al 13 settembre, quando cominceranno le lezioni.

Green Pass: procedura ordinaria e automatizzata

Il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha introdotto l'obbligo di esibire la certificazione verde per tutto il personale scolastico a partire dal 1 settembre e fino al termine dello stato di emergenza (al momento fissato per il 31 dicembre). Il controllo del Green Pass spetta ai dirigenti scolastici che affideranno l'incarico ad alcuni soggetti “verificatori”. In attesa dell'attivazione della piattaforma web verrà utilizzata l'app VerificaC19.

La procedura è ormai nota a tutti. Viene effettuata la scansione del codice QR e sullo schermo dello smartphone apparirà il risultato. Se il Green Pass non è valido, il personale scolastico non potrà accedere e dovrà regolarizzare la sua posizione.

Nel comunicato del Ministero sono evidenziati i limiti della procedura ordinaria: verifica giornaliera del codice QR e possibili rallentamenti nelle operazioni di verifica. Il Green Pass non può essere consegnato al dirigente scolastico né può essere sostituito da un'autocertificazione. La soluzione è rappresentata dalla procedura automatizzata che dovrebbe essere disponibile dal 13 settembre.

Per la sua adozione è tuttavia necessario un intervento normativo che verrà adottato in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali. La piattaforma web del Ministero consentirà di collegare il sistema SIDI con la piattaforma DGC. Grazie all'interoperabilità sarà sufficiente interrogare il sistema SIDI per conoscere la validità del Green Pass. La procedura automatizzata non sarà tuttavia accessibile alle istituzioni scolastiche con personale non dipendente del Ministero dell'Istruzione.