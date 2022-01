Green Pass per viaggiare in Europa: nuove regole

Come anticipato due giorni fa, il Consiglio dell'Unione europea (noto anche come Consiglio dei ministri europei) ha raggiunto l'accordo sull'aggiornamento delle regole relative alla libera circolazione dei cittadini, come proposto dalla Commissione europea il 25 novembre 2021. Dal 1 febbraio 2022, il Green Pass sarà lo strumento principale per determinare la necessità di imporre o meno restrizioni per gli spostamenti all'interno dell'Europa.

In attesa dell'accordo tra i ministri, la Commissione europea aveva adottato il 21 dicembre 2021 un regolamento delegato che stabilisce, nel contesto dei viaggi, una durata massima di 9 mesi per il Green Pass rilasciato dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. La nuova raccomandazione del Consiglio recepisce la proposta della Commissione e aggiunge ulteriori regole per fornire a tutti paesi un quadro comune.

