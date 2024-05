Grey's Anatomy è arrivato alla 20esima stagione (in esclusiva su Disney+)

Dal 25 aprile è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ la stagione numero 20 di Grey’s Anatomy, il medical drama con protagonista Meredith Grey, interpretata dall’attrice Ellen Pompeo. Ieri in Italia è uscito il terzo episodio, mentre negli Stati Uniti è andato in onda il settimo. Nel nostro Paese il gran finale è atteso per giovedì 11 luglio, quando verrà rilasciato il decimo e ultimo episodio di questo nuovo capitolo.

Se sei un fan della celebre serie tv prodotta e trasmessa dall’emittente televisiva statunitense ABC, per non perdere nemmeno uno dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 20 devi attivare uno dei piani disponibili di Disney+. Standard con pubblicità, il piano più economico, costa 5,99 euro al mese.

Come vedere Grey’s Anatomy 20 in streaming in Italia

La visione in streaming di Grey’s Anatomy 20 in Italia richiede l’attivazione di un piano Disney+, la piattaforma dove la nuova stagione è disponibile in esclusiva con tutti i suoi 10 episodi. Gli utenti possono scegliere tra tre diversi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium.

Standard con pubblicità è il piano di accesso al servizio streaming video statunitense: il costo è di 5,99 euro al mese e offre una qualità video fino a Full HD, la riproduzione su due dispositivi in contemporanea e lo streaming con pubblicità.

Con il piano Standard si ottiene la visione senza pubblicità e l’opzione download, in modo da poter scaricare e guardare offline i propri contenuti preferiti. Costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, con il piano annuale che consente di risparmiare due mesi di abbonamento.

Per un’esperienza completa del servizio c’è il piano Premium, che va a migliorare la qualità video (fino a 4K UHD e HDR), audio (fino a Dolby Atmos) e il numero di dispositivi su cui guardare i contenuti in catalogo (passano da 2 a 4). Il costo è di 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

Puoi sottoscrivere uno dei tre piani descritti qui sopra su questa pagina dedicata di Disney+: subito dopo l’attivazione potrai goderti la visione della nuova stagione di Grey’s Anatomy.