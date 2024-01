Griselda è su Netflix: la promo da non farsi sfuggire la firma Sky

Attenzione, appassionati di serie TV! È arrivato il momento di aggiungere un pizzico di adrenalina alla vostra routine serale con la serie Griselda, da poco arrivata su Netflix. Questa miniserie, che narra le vicende della leggendaria Griselda Blanco, vi trascinerà in un viaggio mozzafiato nel cuore del narcotraffico degli anni ’70 e ’80. E c’è di più: Sky TV ha appena lanciato un’offerta che vi lascerà a bocca aperta. Immaginate di avere il meglio di due mondi: tutte le serie e gli show esclusivi di Sky e l’intero catalogo Netflix, tutto in un unico pacchetto irresistibile. Con Sky TV + Netflix Intrattenimento Plus, a soli 19,90€ al mese per 18 mesi, l’intrattenimento di qualità è assicurato. È l’occasione che stavate aspettando per vivere serate indimenticabili davanti alla TV.

Griselda: narcotraffico in rosa

Parliamo di Griselda: questa serie è una bomba! Sofia Vergara è perfetta nel ruolo della protagonista, una donna di potere, astuta e complessa, che ha dominato il mondo del crimine bilanciando abilmente la sua vita familiare. Ogni episodio è un mix esplosivo di tensione e dramma che vi terrà incollati allo schermo. E non è tutto: se vi è piaciuto Narcos, altra grande serie targata Netlfix, dovete sapere che Griselda ne condivide parte del suo team creativo.

Ma aspettate, c’è ancora di più. Con l’app Sky Go, l’intrattenimento di Sky vi segue ovunque. Non importa dove vi troviate, le vostre serie preferite saranno sempre con voi. Questa offerta è una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento domestico.

Grazie a questo speciale bundle, oltre al catalogo Netflix, avrete accesso a show come MasterChef e 4 Ristoranti, o serie TV acclamate come l’ultima stagione di True Detective, la pluripremiata Last of US, la saga de Il Trono di Spade e tanto altro. Insomma, abbonarvi a Sky con questo pacchetto vi catapulterà in un mondo di storie avvincenti e intrattenimento di qualità ad un prezzo veramente speciale. Affrettatevi, è il momento di trasformare le vostre serate in esperienze indimenticabili. Visitate subito la pagina di Sky, mettetevi comodi e preparatevi a vivere l’emozione.

