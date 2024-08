Grok di xAI ora può generare immagini su X

Grok, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, la società di proprietà di Elon Musk, ha acquisito una nuova abilità. Ora, infatti, può generare immagini direttamente sul social network X.

Grok 2.0 …. Ohh boyyyy 😆😆😆 pic.twitter.com/TjzB7WMhVp — Benjamin De Kraker 🏴‍☠️ (@BenjaminDEKR) August 14, 2024

Un’esperienza riservata agli utenti Premium di X

L’accesso a questa nuova funzionalità di Grok è attualmente un privilegio esclusivo per gli abbonati Premium e Premium+ di X. Questa scelta strategica mira a offrire un valore aggiunto ai membri più fedeli della comunità, incentivando al contempo nuovi utenti a passare a un piano premium per sperimentare le potenzialità del chatbot AI di Elon Musk.

I prompt di esempio utilizzati per generare le immagini campione indicano che il modello Grok di xAI si basa su FLUX.1, il generatore di immagini AI sviluppato da Black Forest Labs.

Libertà creativa o rischio di disinformazione?

Le prime immagini generate dagli utenti rivelano che Grok non pone particolari restrizioni quando si tratta di ricreare volti di personaggi politici. In un contesto di imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, questa libertà creativa potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo al potenziale uso improprio di Grok per diffondere disinformazione. Tuttavia, in futuro xAI potrebbe decidere di implementare misure di protezione per prevenire tali scenari.

L’arrivo di Grok 2 mini

Parallelamente al lancio di questa nuova funzione di generazione delle immagini, X ha anche dato agli utenti Premium l’accesso a Grok 2 mini in versione beta. Questa nuova incarnazione di Grok promette miglioramenti nella generazione di codice, nella scrittura e nella sintesi delle notizie, aree in cui la prima versione aveva mostrato alcune lacune.

Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo di Grok 2, i dettagli sulle sue effettive capacità rimangono avvolti nel mistero. Una bolla fluttuante sulla pagina di Grok su X mostra il messaggio “Grok 2.0 è stato rilasciato” con un link alla pagina di rilascio. Tuttavia, sulla pagina di Grok 2.0 su xAI si legge ancora “In arrivo, per favore guardate i video dei gatti mentre prepariamo questa pagina“. Al di là del tono ironico, ciò vuol dire è ancora in fase di allestimento.