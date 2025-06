Router Wi-Fi 6 a 26€: l'AFFARE è Tenda RX2L Pro

È se ti dicessimo che puoi acquistare un router Wi-Fi 6 al prezzo stracciato di soli 26,99 euro? Tutto vero: si tratta di Tenda RX2L Pro, protagonista oggi di un’offerta a tempo su Amazon che lo porta al suo minimo storico. Progettato per garantire prestazioni elevate in ambito domestico e professionale, la sua velocità nel trasferimento dati arriva fino a 1,5 Gbps con supporto dual-band (1.201 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2,4 GHz). Inoltre, grazie al suo design verticale con raffreddamento ottimizzato, assicura una maggiore stabilità della rete e una dissipazione del calore più efficiente.

Tenda RX2L Pro: il router Wi-Fi è in forte sconto

Ha in dotazione ben cinque antenne ad alto guadagno e con tecnologia Beamforming. Crea una rete wireless con copertura estesa e affidabile, in modo da raggiungere efficacemente ogni angolo della casa o dell’ufficio, ideale per lavorare e per divertirsi, anche con lo streaming di contenuti in alta definizione su più dispositivi e con il gaming. Sul retro trovano posto anche tre porte Gigabit Ethernet per le connessioni cablate, mentre il protocollo di sicurezza WPA3 protegge da accessi indesiderati. Scopri di più nella scheda del prodotto.

L’offerta a tempo attiva in questo momento (non sappiamo fino a quando) ti permette di acquistare Tenda RX2L Pro al prezzo stracciato di soli 26,99 euro. È il minimo storico da quando è in vendita. Il voto medio assegnato al router Wi-Fi 6 dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5.

C’è anche la consegna gratis entro domani se hai un abbonamento Prime attivo. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la disponibilità immediata.