Ecobonus automotive: il Governo aumenta i fondi e allunga i tempi

Chi sta tentando di approfittare dell'Ecobonus automotive sulle auto di minori emissioni, potrà approfittare delle novità approvate nella giornata di ieri in occasione del primo Consiglio dei Ministri del Governo Draghi per questo mese di settembre. Le novità sono infatti inerenti i veicoli “M1” compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi, ossia quelli più interessanti dal punto di vista di innovazione e sostenibilità.

Questo, infatti, il “semaforo” dei fondi residui oggi a disposizione:

Come evidente, la fascia M1 vedeva teoricamente esauriti i fondi, il che rende però l'iniziativa chiaramente meno appetibile. Di qui la decisione governativa:

Per garantire e ottimizzare l’utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO2, le risorse previste per l'Extrabonus (oltre 57 milioni di euro) vengono riallocate sul fondo ordinario dell'incentivo Ecobonus. Lo comunica il Ministero dello Sviluppo economico in merito alle disposizioni contenute nel decreto infrastrutture e mobilità sostenibili approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.