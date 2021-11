Growth Marketing, cos'è e come diventare un esperto

Cosa è il growth marketing? Conosciuto anche come growth hacking, si tratta di un sottocampo del marketing che si focalizza principalmente sulla crescita rapida di un'azienda attraverso i metodi più efficaci. Sebbene sia spesso associato alle startup in erba, è importante sottolineare che si tratta di una strategia molto utile anche per le aziende più rodate, per far sì che abbiano sempre la possibilità di rinnovarsi e di mantenere il passo con tutte le novità ed i cambiamenti che il mercato ha da offrire. Abbiamo capito dunque che una buona strategia è alla base di tutto. Ma come fare per progettare e applicarne una su misura per la nostra azienda?

Il metodo più veloce è sicuramente quello di affidarsi ad altri growth marketer che ti aiutino a studiare una strategia che ti consenta di promuovere con efficacia la tua attività nel vasto mondo digitale. Un metodo pratico per interfacciarsi con professionisti internazionali è Domestika, la piattaforma creativa che può vantare migliaia di utenti in tutto il mondo. Se stai pensando di investire economicamente su te stesso e la tua azienda allora dai un'occhiata alle promozioni dedicate al Black Friday: al momento il pacchetto da due corsi tutto dedicato al growth marketing è in offerta a soli 14,90 euro: praticamente due al prezzo di uno.

Domestika e il growth marketing: ne vale la pena?

La risposta è sì. Domestika offre videolezioni ad accesso illimitato, da qualsiasi dispositivo, e un sistema di risorse aggiuntive per consolidare ed ampliare quanto appena appreso. Queste sono proprio le caratteristiche che differenziano i suoi corsi da tutti gli altri. Particolarmente apprezzata è soprattutto la possibilità di accedere quando e dove vuoi alle lezioni per ottimizzare il tempo come più ti piace e senza lo stress di doversi chinare sui libri o rispettare degli orari. Dando un'occhiata ai pacchetti, ti accorgerai che sono tantissime le proposte di Domestika per aiutarti a far crescere la tua azienda, sotto tutti i punti di vista.

Ad esempio, fra i più venduti, sottolineiamo il corso per imparare Google Ads e Facebook Ads da zero, due fra gli strumenti di marketing digitale più potenti della rete. Oppure, se sei alle prime armi, c'è la guida per lanciare il tuo primo business online, che ti aiuterà ad individuare una buona idea accompagnandoti step dopo step fino al suo lancio in rete. Tantissimi corsi, invece, ruotano attorno alla strategia di comunicazione per social nework, che ti permette di sfruttare queste potenti e capillari risorse per dare visibilità al tuo marchio. Il pacchetto ti consente di scegliere due corsi a soli 14,90 euro.

Potrebbe rivelarsi particolarmente utile, ad esempio, combinare un corso di content marketing con uno di copywriting, oppure un corso che possa aiutarti a sviluppare il tuo brand insieme a quello che ti spiega i principi fondamentali del SEO. Le possibilità sono infinite: accedendo alla pagina delle offerte potrai visionare personalmente i singoli corsi e scegliere quelli più adatti alle tue esigenze, risparmiando al tempo stesso fino al 60%.