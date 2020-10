Chi lavora quotidianamente affidandosi al proprio computer non può correre i rischio di dover fare i conti con la perdita dei dati o dei lavori non salvati a causa di blackout improvvisi o sbalzi di tensione: un gruppo di continuità non può mancare sulla scrivania (o sotto, se si preferisce) di qualunque professionista. Oggi proponiamo qui il modello Tecnoware UPS ERA PLUS 750 in offerta sullo store di Amazon al prezzo di 42,90 euro anziché a 59,99 euro come da listino.

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 a -28% su Amazon

È in grado di immagazzinare al suo interno un quantitativo di energia sufficiente per permette di continuare a lavorare anche se da un momento all’altro vien meno l’alimentazione esterna, fornendo un’autonomia sufficiente a salvare i file ed eventualmente spegnere in modo corretto il sistema: 10 minuti per un PC, fino a 40 minuti per un router. Sul retro trovano posto due prese Schuko a cui collegare le apparecchiature, mentre davanti ci sono un LED multifunzione e il pulsante On-Off.

Oggi più che mai necessario per chi da casa è alle prese con lo smart working, il gruppo di continuità garantisce inoltre la protezione da interferenze elettromagnetiche ed è dotato di un fusibile di sicurezza. Non manca nemmeno un software dedicato alla gestione dell’unità. Tutto questo oggi con uno sconto del 28% sul prezzo di listino e spedizione gratuita con consegna in un giorno.