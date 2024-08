Guadagnare con l'AI: i migliori 5 modelli predefiniti

Lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale in grado di generare reddito richiede competenze e risorse non sempre alla portata di tutti. Per accelerare il processo, è possibile utilizzare dei “boilerplate”, ovvero modelli o scheletri di base già pronti che forniscono una struttura di partenza.

Cosa sono i modelli predefiniti per l’AI e quali sono i vantaggi

I modelli predefiniti per l’AI contengono componenti riutilizzabili come dataset addestrati, architetture neurali predefinite e codice eseguibile. Integrando questi elementi nel proprio progetto, è possibile ridurre notevolmente il tempo e gli sforzi necessari per la realizzazione di uno strumento di intelligenza artificiale funzionante.

Esistono diversi modelli predefiniti per l’AI open source che possono essere un ottimo punto di partenza. Ad esempio, modelli per il text-to-image, il riconoscimento vocale, il riassunto di testi e altro ancora.

Scegliendo il modello predefinito più adatto alla tipologia di strumento AI che si vuole sviluppare, è possibile risparmiare settimane o mesi di lavoro. Ad esempio, se l’obiettivo è creare uno strumento per il riconoscimento vocale, conviene partire da un modello predefinito già addestrato per quel compito specifico.

I modelli predefiniti per l’AI sono progettati per essere facili da usare anche per chi non ha molta esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale, poiché contengono codice già scritto e dati di addestramento pronti all’uso. In questo modo anche un principiante può iniziare a lavorare con l’AI senza dover partire da zero.

Ovviamente poi servono competenze specifiche per personalizzare e migliorare questi modelli secondo le proprie necessità. Ma il vantaggio è che si può partire da una base già solida. Quindi, sfruttando i modelli predefiniti come punto di partenza e apportando le personalizzazioni necessarie, è possibile sviluppare soluzioni AI innovative in maniera più rapida ed efficace.

I migliori 5 modelli predefiniti per l’AI

Riutilizzando un modello predefinito pertinente al proprio caso d’uso, si potrà disporre in poco tempo di uno strumento AI perfettamente funzionante e potenzialmente profittevole.

Gli starter kit per creare app AI

Lo sviluppo di app basate sull’intelligenza artificiale, generalmente, richiede tempo e competenze tecniche approfondite. Configurare l’ambiente di lavoro, integrare i modelli AI e scrivere il codice da zero può essere complicato. Per semplificare questo processo, esistono degli “starter kit“, ovvero dei pacchetti software che forniscono una base di partenza completa per iniziare a creare prodotti AI.

Ad esempio, starter kit specifici per framework come Next.js contengono già integrazioni con piattaforme AI leader di settore (OpenAI), database (Supabase), librerie grafiche (TailwindCSS) e altro ancora. Inoltre includono template di app personalizzabili che mostrano casi d’uso concreti dell’AI, oltre a codice riutilizzabile che accelera lo sviluppo.

Sfruttando questi kit, anche sviluppatori con meno esperienza possono dare vita ad app innovative in tempi record. Le settimane normalmente necessarie per configurare l’ambiente e scrivere da zero il codice si riducono a pochi giorni.

1. Another Wrapper

Another Wrapper è uno starter kit di app demo già pronte, che possono essere usate come punto di partenza per sviluppare rapidamente il proprio prodotto. Le app demo coprono diversi casi d’uso: landing page; endpoint Api; archiviazione di immagini, audio e PDF; archiviazione vettoriale; trascrizione audio con Whisper; generazione di immagini con modelli come DALL-E; sintesi vocale da testo; ecc.

Scegliendo l’app demo più vicina al prodotto che si vuole realizzare, è possibile risparmiare settimane di sviluppo partendo da una base già funzionante e personalizzabile. Le app sono ottimizzate per essere modificate e adattate alle proprie esigenze.

2. Next Starter AI

Next Starter AI è un pacchetto software che permette di avviare velocemente una startup basata su tecnologie di intelligenza artificiale, senza dover configurare tutto da zero.

Include un modello (template) NextJS, un framework JavaScript per lo sviluppo web, già preconfigurato con diverse funzionalità necessarie per creare un prodotto SaaS (software as a service) alimentato dall’AI. Ad esempio, il modello contiene integrazioni con servizi AI (OpenAI, Anthropic ecc.), sistemi di pagamento, autenticazione utenti, dashboard amministrative e altro ancora.

In questo modo, anziché impiegare settimane per preparare l’infrastruttura tecnologica, si può avere una base di partenza completa in pochi giorni. Si risparmia tempo prezioso da investire nello sviluppo delle funzionalità chiave del prodotto e nel go-to-market.

Sfruttando Next Starter AI, gli utenti con competenze tecniche anche limitate possono rapidamente testare la loro idea imprenditoriale, ottenere feedback dagli utenti e generare le prime entrate.

3. Supastar

Supastarter è un pacchetto software “all-in-one” che permette di sviluppare velocemente un’applicazione SaaS, senza dover configurare da zero tutti gli elementi necessari. Include già integrati molti componenti e funzionalità tipici di un’app SaaS (es. sistema di autenticazione e gestione utenti, pagamenti e abbonamenti, dashboard per gli amministratori, template responsive per il frontend, integrazioni con servizi terzi, ecc.).

In questo modo, anziché costruire tutto da zero e dover risolvere problematiche comuni, si può contare su una base solida e scalabile. Supastarter fa risparmiare settimane o mesi di lavoro perché fornisce già pronti molti degli “ingredienti” necessari per un’app SaaS di successo. Si può quindi dedicare più tempo allo sviluppo delle funzionalità che rendono unica la propria applicazione web, invece di reinventare componenti standard.

4. Wrapfast

Wrapfast è un progetto che fornisce tutto il necessario (template e codice riutilizzabile) per sviluppare rapidamente un’app iOS profittevole basata sull’intelligenza artificiale.

In particolare, mette a disposizione:

Un modello di app iOS SwiftUI con codice prerequisito per integrare monetizzazione, API di AI, database cloud, autenticazione utenti e interfaccia. Si risparmia tempo partendo da una base già funzionante.

Un backend server Node.js per proteggere le chiavi API di servizi AI come OpenAI e instradare le chiamate alle API di ChatGPT, DALL-E ecc. Si evita di dover configurare da zero l’infrastruttura.

Guide e tutorial passo-passo su come personalizzare l’app e il backend, impostare autenticazione, acquisti in-app e altro ancora. Permette di completare il progetto senza particolari competenze tecniche.

5. ShipGPT

ShipGPT è un kit di sviluppo software che permette di creare facilmente applicazioni web e mobile basate sull’intelligenza artificiale, senza bisogno di assumere uno sviluppatore esperto.

Fornisce template e codice riutilizzabile per diversi casi d’uso dell’AI, sia per il frontend che per il backend. Ad esempio: chatbot, generazione di testi e immagini, riassunto di documenti, ecc.

Include funzionalità già pronte come autenticazione utenti, gestione abbonamenti, integrazioni AI, e altro ancora. In questo modo è possibile risparmiare tempo ed evitare di dover configurare tutto da zero. Inoltre, ShipGPT rende più facile integrare funzionalità di intelligenza artificiale in progetti esistenti.

È progettato per sviluppatori con competenze anche limitate. Offre supporto tecnico live e una community per risolvere eventuali problemi. Viene costantemente aggiornato con le ultime novità sulle API di AI.