Guarda gli ATP di Madrid in streaming su NOW

NOW è la piattaforma streaming di Sky che ti permette di accedere ad un mondo di intrattenimento e sport direttamente dai tuoi dispositivi preferiti. In questo caso ci concentriamo sul pacchetto Sport che, a partire da 14,99 euro al mese, ti permette di guardare, tra le altre cose, tutte le partite del torneo di tennis ATP 1000 di Madrid oltre alle future competizioni in cui sarà impegnato anche il nostro Sinner.

NOW: i contenuti del pass Sport

Il pass Sport di NOW, disponibile come detto a partire da 14,99 euro al mese, ti permette di accedere alle partite del torneo ATP 1000 di Madrid e alle future competizioni tennistiche.

Ma non solo, perché c’è spazio anche per il calcio con la fase finale delle coppe europee di UEFA Champions League, Europa League e Conference League, 3 partire su 10 a turno di Serie A e le ultime giornate e la post season di Serie B e Serie C.

In esclusiva potrai guardare anche la Formula 1 e la MotoGP, insieme ad altri sport come basket NBA, il calcio internazionale della Premier League e molto altro ancora.

Tutto quello che devi fare è scegliere il pass Sport e scaricare subito l’applicazione NOW sui dispositivi compatibili: puoi averla su PC, smartphone, tablet, console da gioco, smart TV, TV Stick e altre ancora. Insomma, non devi far altro che scegliere e poi potrai disdire in qualsiasi momento.