Guarda i Mondiali di Nuoto 2024 in streaming anche dall'estero

Sei appassionato di sport acquatici e non vuoi perderti l’emozione dei Campionati di Nuoto Mondiali 2024? Se ti trovi all’estero e ci sono delle restrizioni per accedere a RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, ecco come puoi risolvere. Mentre Rai Sport offre una copertura in diretta dall’Italia, se sei all’estero devi usare RaiPlay e puoi farlo con la tecnologia Virtual Private Network (VPN).

Mondiali di Nuoto 2024: usare NordVPN per accedere a RaiPlay

Per accedere alla copertura completa e in diretta dei Campionati di Nuoto Mondiali 2024 in streaming, anche se ti trovi fuori dall’Italia, tutto ciò che ti serve è l’app RaiPlay e una connessione VPN affidabile. E qui entra in gioco NordVPN.

NordVPN sè la soluzione ideale perché non solo ti consente di avere un indirizzo IP italiano per accedere a contenuti geo-limitati, ma anche una connessione sicura e veloce che ti permette di avere uno streaming fluido e senza interruzioni. Con un’offerta imperdibile che ti permette di navigare in tutta sicurezza a partire da soli 3,99 euro al mese per due anni, più tre mesi aggiuntivi gratuiti, non c’è mai stato momento migliore per garantirti il miglior posto in prima fila, ovunque tu sia.

Per usare NordVPN e accedere alle gare dei Mondiali Nuoto 2024 segui questi passaggi:

Visita la pagina di NordVPN e scegli il piano che fa per te, approfittando dell’offerta di lancio. Scarica e installa l’app NordVPN sul dispositivo di tua scelta. Accedi e connettiti a un server in Italia; Apri l’app RaiPlay e naviga fino alla sezione delle dirette. Seleziona Rai Sport e preparati a vivere ogni emozionante momento dei Campionati di Nuoto Mondiali 2024.

Non lasciare che la distanza ti separi dalla tua passione per il nuoto. Con NordVPN e RaiPlay, puoi goderti in tutta tranquillità le gare più appassionanti di questi Mondiali. Visita ora il sito, scegli tra i piani disponbili, abbonati e scarica l’app.

