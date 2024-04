Guarda il film Barbie in streaming su NOW con il pass Entertainment + Cinema (offerta)

Dal 21 aprile è disponibile in streaming su NOW il film Barbie, la pellicola più vista al cinema a livello globale nel 2023. Per guardarlo puoi approfittare dell’offerta in corso in queste ore, grazie alla quale il pass Entertainment + Cinema è attivabile al prezzo promozionale di 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 11,99 euro.

Entertainment + Cinema è il pass che consente di accedere all’intera programmazione live e on demand di Sky TV e Sky Cinema. Sono numerosi i titoli premium disponibili in catalogo, che dal 29 aprile (quindi tra meno di una settimana) si arricchirà anche di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che ha vinto 7 statuette all’ultima cerimonia degli Oscar.

Guarda Barbie in streaming su NOW

Barbie è un film diretto da Greta Gerwig, uscito nelle sale cinematografiche nell’estate 2023. I protagonisti del primo adattamento cinematografico della bambola più famosa al mondo sono Margot Robbie, nei panni di Barbie, e Ryan Gosling, che veste quelli di Ken.

Il film è ambientato a Barbie Land, da cui Barbie viene cacciata perché ritenuta una bambola dall’aspetto imperfetto. Completamente disorientata, Barbie si avventura nel mondo umano alla ricerca della vera felicità.

Lungo la sua strada ritrova Ken, che già a Barbie Land aveva più volte manifestato il suo desiderio di avere un rapporto più stretto, salvo però vedersi ogni volta respinto. Barbie infatti aveva sempre preferito la propria indipendenza e le serate con le amiche: cosa succederà ora che i due sono nel mondo umano?

Puoi scoprirlo non ti resta che guardare Barbie in streaming su NOW con il pass Entertainment + Cinema, in offerta su questa pagina a 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 11,99 euro.