Guarda “il Grinch” su Prime Video e tuffati nella magia del Natale

Il Grinch è uno dei grandi classici di Natale. Racconto per bambini nato dalla penna dello scrittore e fumettista statunitense, Dr Seuss, nel corso degli anni è diventato decisamente celebre, al pari di altri classici, anche grazie a due recenti pellicole. La prima è il live action del 2000 diretto da Ron Howard, con Jim Carey nella parte del Grinch. Il secondo è invece il film animato del 2018 diretto da Scott Mosier, Yarrow Cheney, con Benedict Cumberbatch a dare la voce al protagonista (Alessandro Gassman nella versione italiana).

Il Grinch (2018): la trama del film disponibile su Prime Video

Nella città di Chissarà, tutti gli abitanti sono in fibrillazione per i festeggiamenti del Natale. Tutti tranne uno, ovvero il Grinch, una creatura scontrosa, irascibile, dal pelo verde e con un cuore “due taglie troppo piccolo”. Egli vive nella grotta sul Monte Crumpit con il suo cane Max, e si reca in città solo per fare scorte di cibo e molestare alcuni cittadini. Quando il Grich apprende che il Natale a Chissarà si festeggerà tre volte più in grande dell’anno precedente, decide di fare qualcosa per poter preservare la sua tranquillità e solitudine. Per fare ciò si travestirà da Babbo Natale, deciso a rubare i regali nelle case degli abitanti della città. Tuttavia, i suoi piani prenderanno una piega diversa, quando incontrerà Cindy-Lou Chi, una dolce bambina di 6 anni che desidera catturare Babbo Natale per aiutare la madre Donna, sempre oberata di lavoro, e vederla finalmente felice.

