Apple TV+ gratis per 3 mesi: tutto il catalogo a costo zero con questa promo

Il catalogo di film e serie TV di Apple TV+ è in continua crescita e la piattaforma di streaming della casa di Cupertino oggi propone tantissimi contenuti molto interessanti. In questo momento, è possibile accedere gratis ad Apple TV+, sfruttando la promozione lanciata da Apple che permetterà di scoprire, senza alcun costo, tutte le novità del servizio.

Per tutti gli utenti che acquisteranno un dispositivo compatibile, infatti, Apple regalerà 3 mesi di abbonamento gratuito ad Apple TV+, senza vincoli di alcun tipo. Per chi non potrà accedere alla promozione, invece, ci sarà sempre la possibilità di attivare una prova gratuita di 7 giorni, creando un nuovo account. Per i dettagli completi basta visitare il sito ufficiale di Apple TV+.

3 mesi gratis di Apple TV+: come funziona la promozione

La nuova promozione lanciata da Apple è semplice. Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è sufficiente acquistare un dispositivo a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo in questione deve essere nuovo e venduto da un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Per riscattare la promozione è sufficiente aggiornare il sistema operativo del dispositivo appena acquistato all’ultima versione disponibile e accedere all’app di Apple TV+. Un banner confermerà all’utente la possibilità di poter riscattare la promozione (non accessibile a chi ha già sfruttato una promo analoga in passato).

In alternativa, è possibile richiedere la prova gratuita di 7 giorni, creando un nuovo account sulla piattaforma, tramite il link riportato qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, Apple TV+ si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza. Da notare che la prova gratuita del servizio garantisce sempre un accesso completo a tutto il catalogo di film e serie TV disponibili sulla piattaforma di streaming di Apple.