The Kardashians 5: quando esce e come vedere il secondo episodio

The Kardashians 5 è disponibile in streaming su Disney+, per tutti gli abbonati al servizio di streaming di Disney. La scorsa settimana è stato pubblicato sulla piattaforma il primo episodio della quinta stagione dello show americano. Domani, 30 maggio, toccherà al secondo episodio di The Kardashians 5. Complessivamente, è previsto il rilascio di un totale di 10 episodi, tutti in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Per guardare The Kardashians 5 in streaming, quindi, basta abbonarsi a Disney+, ora disponibile con un costo a partire da 5,99 euro al mese, sempre senza vincoli di alcun tipo. Per iniziare subito la visione degli episodi dello show basta raggiungere Disney+ tramite il link qui di sotto. Con l’abbonamento alla piattaforma è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti, con tantissime cose da vedere tra film, serie TV e documentari.

The Kardashians 5: arriva il secondo episodio

Per guardare The Kardashians 5, quindi, serve un abbonamento a Disney+. Le opzioni tra cui scegliere (per chi non ha ancora un abbonamento) sono queste:

Standard con pubblicità : il costo è di 5,99 euro al mese

: il costo è di Standard senza pubblicità : il costo è di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro per un anno , con un risparmio di 2 mensilità

: il costo è di oppure di , con un risparmio di 2 mensilità Premium: il costo è di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno, con un risparmio di 2 mensilità

Ricordiamo che i piani Standard garantiscono la fruizione dei contenuti in Full HD mentre il piano Premium permette l’accesso ai contenuti in 4K.

Per scegliere e attivare un nuovo abbonamento a Disney+ basta seguire il link qui di sotto. Tutte le versioni dell’abbonamento sono senza vincoli.

The Kardashians 5: il trailer

In attesa del rilascio del secondo episodio dello show, una delle principali novità di questo periodo per la piattaforma, vi lasciamo, qui di sotto, il trailer ufficiale di The Kardashians 5.