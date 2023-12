Guarda in streaming Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, per molti più semplicemente Indiana Jones 5, da oggi è in streaming su Disney+. La leggenda di Hollywood, Harrison Ford, torna per l’occasione a vestire i panni dell’archeologo più famoso nella storia del cinema, per dar vita alla nuova avventura che conclude la saga iniziata nel lontano 1981 con I Predatori dell’Arca Perduta. Per vederlo, puoi attivare l’abbonamento con prezzi da soli 5,99 euro.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Senza anticipare troppo, proponiamo di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato a giugno, in occasione dell’arrivo nelle sale. Il brano che fa da tappeto musicale, come subito riconosceranno in molti, è Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, un vero classico del rock.

Il leggendario archeologo eroe torna nell’attesissimo finale dell’iconica serie. Una travolgente avventura cinematografica in giro per il mondo.

Diretto dal regista a James Mangold (e non da Steven Spielberg come in tutti i precedenti), Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha una durata pari a 2 ore e 37 minuti. Nel cast di attori, oltre al già citato Harrison Ford, ci sono tra gli altri anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Ethann Isidore, John Rhys-Davies e Karen Allen. Una curiosità: con un budget di produzione pari a 295 milioni di dollari, è diventato uno dei film più costosi della storia del cinema (quinto in questa speciale classifica dietro ad Avengers: Infinity War, il primo è Avatar: La Via dell’Acqua).

Anche in Italia è ora possibile scegliere l’abbonamento Standard con pubblicità per l’accesso al catalogo completo di Disney+. È disponibile al prezzo mensile di 5,99 euro, più economico rispetto alle altre due formule disponibili, Standard e Premium, quest’ultimo con supporto al 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.