Star Wars The Acolyte: guarda il terzo episodio in streaming su Disney+

Sarà disponibile da domani, mercoledì 12 giugno, la terza puntata della prima stagione di Star Wars The Acolyte, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

Star Wars The Acolyte: il terzo episodio in streaming

I primi due episodi hanno presentato due protagoniste gemelle, Osha e Mae Aniseya, entrambe interpretate da Amandla Stenberg: Mae è stata segretamente istruita nelle vie del Lato Oscuro e incaricata dal suo maestro, la cui identità le è sconosciuta, di eliminare quattro Jedi.

Nel frattempo, Osha collabora con i Jedi per fermare proprio la gemella. Con il sostegno del suo ex maestro Sol (interpretato da Lee Jung-jae), il rapporto tra le due sorelle è destinato a forti tensioni e conflitti. Il terzo episodio si addentrerà ulteriormente per approfondire questa complessa relazione.

Il terzo episodio si addentrerà ulteriormente per approfondire questa complessa relazione.