Star Wars The Acolyte è in streaming su Disney+: guardala ORA

Star Wars The Acolyte è la nuova serie TV chiamata ad espandere l’universo di Guerre Stellari, questa volta con una storia inedita ambientata circa 100 anni prima rispetto gli eventi narrati nella trilogia originale. I primi due episodi sono in streaming su Disney+, con gli altri sei che verranno pubblicati a cadenza settimanale per completare la prima stagione.

Star Wars The Acolyte in streaming: di cosa parla la serie TV

Ambientata verso la fine dell’Alta Repubblica, circa 100 anni prima della nascita di Anakin Skywalker, la trama segue un’indagine su una serie di crimini scioccanti.

Al centro della storia ci sono un rispettato Maestro Jedi, interpretato da Lee Jung-jae, e una pericolosa guerriera del suo passato, interpretata da Amandla Stenberg. Mentre i due personaggi seguono nuovi indizi, si trovano a percorrere un sentiero oscuro dove forze sinistre svelano che non tutto è come sembra.

Una serie TV che punta ad offrire una nuova e intrigante esplorazione dell’universo di Star Wars, arricchendo la lore con nuove storie e personaggi. Non perderti i primi due episodi in streaming su Disney+: hai la possibilità di risparmiare sul costo dell’abbonamento scegliendo un piano annuale Standard o Premium, che include due mesi gratuiti.