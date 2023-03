Guarda tutta la Saga di Star Wars su Disney+ con 2 mesi GRATIS

Se sei un appassionato di Star Wars saprai che tutta la Saga è disponibile in esclusiva su Disney+ con i film storici, recenti e le serie TV. Forse ancora non sai che attivando un abbonamento annuale a questo servizio ottieni 2 mesi gratis di accesso. In altre parole, al prezzo di 10 mesi ne hai 12.

Grazie a questa piattaforma di streaming live e on demand oggi puoi vedere tutto l’universo di questa incredibile saga in altissima qualità. Un’occasione incredibile da non lasciarsi sfuggire visto anche il risparmio interessante di questa promozione che ti regala 2 mesi di accesso ai contenuti gratis.

Disney+ non è solo Star Wars, ma anche Disney, Pixar, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, grazie al Parental Control sei sicuro che anche i più piccoli avranno accesso solo ai contenuti adatti alla loro età. Vediamo ora l’ordine cronologico per rivedere tutti i film e le serie TV di questa saga incredibile.

Star Wars su Disney+: ecco l’ordine giusto per vedere la saga

Per gustare le ultime novità sull’universo Star Wars, disponibili con Disney+ in esclusiva streaming, occorre aver visto anche film e serie TV precedenti. Dopo aver attivato il tuo abbonamento annuale con 2 mesi gratis, dai un’occhiata all’ordine cronologico corretto per vedere la saga.

Una nuova speranza (Film) Andor (Serie TV) Rogue One (Film) La minaccia fantasma (Film) L’attacco dei cloni (Film) La vendetta dei Sith (Film) Obi-Wan Kenobi (Serie TV) Solo (Film) Il ritorno dello Jedi (Film) I Mandaloriani (Serie TV) Il libro di Boba Fett (Serie TV) Il risveglio della forza (Film) Gli ultimi Jedi (Film) L’ascesa di Skywalker (Film)

Ti farà piacere sapere che, mentre sei all’estero, puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

