Guarda e Serie TV Netflix non disponibili in Italia con una VPN a 3€

I contenuti streaming di solito sono simili in tutto il mondo, ma le piattaforme comunque ne inseriscono alcuni esclusivi per ogni determinato Paese. Così ci sono serie TV Netflix che non sono disponibili alla visione dall’Italia. In pratica, pur essendoci a catalogo tu non riesci a vederle. Abbatti ogni censura grazie a NordVPN, oggi in offerta a 3 euro circa al mese. Acquistala subito a questo link.

Si tratta di un ottimo strumento per riuscire ad accedere a Netflix e riuscire a vedere quei contenuti disponibili solo in determinati Paesi. Il procedimento è molto semplice e immediato. Prima di accedere alla piattaforma di streaming più famosa al mondo devi attivare NordVPN sul tuo dispositivo. Dopodiché devi cambiare la tua posizione virtuale scegliendo l’area geografica corrispondente.

Con NordVPN hai a disposizione oltre 6100 server. Insomma, hai proprio l’imbarazzo della scelta anche perché sono posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Così cambi la tua posizione virtuale tutte le volte che vuoi e così accedi al catalogo nascosto di Netflix, disponibile solo in quel determinato Paese del mondo. Questo perché la piattaforma riconosce la tua connessione come corretta anche se in realtà tu ti trovi in Italia.

Netflix di tutto il mondo ora è disponibile anche in Italia

Se vuoi vedere serie TV e film disponibili solo in certi Paesi e non in Italia su Netflix devi approfittare delle funzionalità potenti di NordVPN. Acquistala subito a questo link. Si tratta di un’ottima VPN con tantissime opzioni disponibili per migliorare la tua connettività. Cambia posizione tutte le volte che vuoi e goditi un abbonamento ancora più completo e versatile sulle tue piattaforme di streaming.

Inoltre, grazie ai suoi server ottieni una larghezza di banda illimitata. Questo ti assicura una connessione stabile e veloce, nonostante traffico dati e limitazioni imposte dai provider di telefonia. In altri termini ottieni uno streaming senza buffering per goderti al massimo i tuoi contenuti preferiti.