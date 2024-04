Guarda Station 19 in streaming su Disney+ (a partire da 5,99€ al mese)

La settima e ultima stagione di Station 19, spin-off dell’acclamata serie Grey’s Anatomy, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti su ABC lo scorso 14 marzo. In Italia una data di uscita ufficiale ancora non c’è, ciò non toglie però che non si possa fare un ripasso rivedendo gli episodi precedenti in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming di Disney.

Station 19: guarda la stagione finale su Disney+

Di solito tra l’uscita negli Stati Uniti e l’arrivo in Italia trascorre circa un mese, per questo motivo si può ipotizzare che la settima stagione di Station 19 sia ormai imminente al lancio anche nel nostro Paese.

Il racconto dovrebbe ripartire dagli eventi dell’ultimo episodio del sesto capitolo, quando durante una serata di gala a cui aveva preso parte Ben la pista da ballo ha ceduto all’improvviso. A rimetterci più di tutti è stato Gibson, ma i telespettatori ricordano bene il malessere manifestato da Gibson nei secondi finali.

Se desideri la comoda opzione di download e vedere i contenuti che ami senza pubblicità, puoi sottoscrivere il piano Standard a 89,90 euro l’anno o 8,99 euro al mese. Per l’esperienza più completa c’è invece il piano Premium: al prezzo di 119,90 euro l’anno (o 11,99 euro al mese) consente fino a 4 riproduzioni simultanee, oltre a offrire una riproduzione video fino a 4K e il supporto all’audio Dolby Atmos.