Guardare le partite di Serie A in sicurezza con una VPN, ovunque

Il campionato di Serie A è finalmente pronto a tornare in scena, dopo la lunga pausa dedicata ai mondiali in Qatar: si partirà domani, subito forte con il big match Inter-Napoli. Non tutti sanno che è possibile guardare le partite in diretta streaming e in tutta sicurezza, da qualsiasi luogo, anche all’estero. Come? È sufficiente scegliere la VPN giusta: con l’ offerta di NordVPN si risparmia e si ha a disposizione un pacchetto completo di strumenti per la tutela di privacy e dati.

Serie A: lo streaming del calcio in sicurezza con una VPN

Grazie a una Virtual Private Network è infatti possibile accedere a contenuti per i quali sono previsti blocchi geografici, come nel caso dei match trasmessi nel nostro paese con telecronaca in italiano: da altri territori si potrebbero infatti incontrare difficoltà.

Lo stesso vale per i campionati e per le coppe che si disputano altrove, diverse dalla Serie A, dallo spettacolo di una Premier League sempre più competitiva a quello della LaLiga spagnola e della Bundesliga tedesca. Lo stesso discorso vale per tutte le piattaforme di streaming di natura differente, ad esempio quelle che propongono film, serie TV, show e altri eventi da guardare comodamente da casa.

Insomma, una VPN rappresenta la scelta giusta per evitare che sicurezza e privacy possano essere compromesse. Un requisito fondamentale, in un momento storico in cui le minacce si moltiplicano e si fanno sempre più complesse, nonché difficili da individuare, anche per chi ha una certa dimestichezza con Internet e le sue dinamiche.

Grazie al piano Completo accessibile approfittando dell’ offerta di NordVPN, si ottengono due anni di abbonamento in sconto del 63% (-286 euro), ulteriori tre mesi di utilizzo gratuito e tutto ciò di cui si ha bisogno per la propria attività online. Oltre al servizio di Virtual Private Network con migliaia di server nel mondo ci sono anche la protezione anti-malware, il blocco automatico di tracciamento e inserzioni pubblicitarie, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa in caso di violazioni e 1 TB di spazio per il backup dei contenuti sul cloud con crittografia.

