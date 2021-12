Guardare lo sport in streaming con CyberGhost VPN

Una VPN permette di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo. Questa caratteristica rappresenta un grande vantaggio per la privacy, ma può essere sfruttata anche per accedere ai siti o servizi geograficamente bloccati. CyberGhost consente di guardare in diretta streaming gli eventi sportivi in tutto il mondo. Gli utenti possono approfittare della promozione attuale per sottoscrivere l'abbonamento triennale con lo sconto dell'84%.

CyberGhost VPN per lo sport in streaming

Precisiamo subito che l'uso di CyberGhost non permette di accedere gratuitamente ai servizi di streaming. La VPN consente di guardare anche all'estero un evento sportivo trasmesso dalla piattaforma alla quale l'utente è abbonato. In pratica è utile per aggirare eventuali restrizioni geografiche. Ad esempio, per seguire una partita di serie A su DAZN è sufficiente scegliere un server posizionato in Italia, effettuare il login e avviare lo streaming.

Sono disponibili oltre 7.500 server in oltre 91 paesi. CyberGhost è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento può essere utilizzato per sette dispositivi in contemporanea.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati sono WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. La privacy viene garantita dalla politica no-log (non viene registrata l'attività online) e dalla funzionalità Kill Switch (l'accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN).

Grazie all'offerta in corso, l'abbonamento per tre anni (che include tre mesi gratis) può essere sottoscritto a 1,89 euro/mese (sconto dell'84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.