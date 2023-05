Guida alla scoperta di Temu: la nuova App gratuita per lo shopping digitale

Temu inaugura le sue attività in Italia e diventa l’applicazione del momento, da giorni sul web non si parla d’altro, la notizia rimbalza anche sui social e TikTok viene invasa dai video sulla nuova App. Temu è una piattaforma gratuita di shopping online che permette di navigare nel suo catalogo attraverso diverse categorie a prezzi decisamente piccoli. L’App è diventata virale e nel suo shop si trova di tutto come arredamento per la casa, artigianato, cosmetici, abbigliamento, scarpe e altro ancora. Una realtà che si avvicina ad altre piattaforma di shopping come Shein, i negozi virtuali del momento con dei vasti cataloghi, veloci ed economici.

Inoltre in diversi video viene spiegato anche un metodo per ottenere vestiti gratis, attraverso dei coupon, ma andiamo per ordine per conoscere e capire cos’è e come utilizzare Temu.

Temu, LLC è un mercato online con sede in America e una filiale della cinese PDD Holdings Inc. I prodotti generalmente vengono spediti direttamente dalla Cina. Dopo la sua esponenziale crescita negli Stati Uniti, dal 25 aprile Temu diventa disponibile anche nei Paesi europei, tra cui l’Italia, oltre la Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. L’app è nata nel 2022, inizialmente era disponibile solo negli Stati Uniti, dove si è classificata tra le App più scaricate nell’App Store e in Google Play. Il suo proprietario è lo stesso del colosso cinese Pinduoduo, la piattaforma tecnologica che si occupa di unire i contatti tra gli agricoltori i rivenditori e i consumatori.

Come scaricare e utilizzare Temu

Temu si presenta come un marketplace simile ad Amazon e AliExpress, i prodotti venduti sulla piattaforma provengono principalmente da venditori terzi, principalmente cinesi, che offrono articoli di qualsiasi genere. Per utilizzare Temu bisogna scaricare l’App oppure raggiungere il sito web ufficiale Temu. Ecco nel dettaglio come scaricare l’applicazione dai diversi dispositivi Android e Apple.

Per i dispositivi Android:

Andare su Play Store;

Digitare sulla barra di ricerca “Temu”;

Selezionare “Installa”;

Attendere il termine dell’installazione;

Cliccare “Apri”;

Per i dispositivi Apple:

Andare su App Store;

Digitare sulla barra di ricerca “Temu”;

Selezionare “Ottieni”;

Attendere il termine dell’installazione;

Cliccare “Apri”.

Se non si è intenzionati a scaricare l’App, suoi propri dispositivi, è sufficiente andare sul browser utilizzato come Safari, Chrome e altri. Basta digitare Temu, per raggiungere in pochi click la piattaforma di shopping online.

Come realizzare un account su Temu

Dopo aver installato l’App o raggiunto il sito web di Temu, nella sua pagina iniziale si può osservare come la piattaforma è ricca di prodotti e categoria. La piattaforma anche se con un catalogo vasto, risulta intuitivo e semplice da utilizzare. Per scegliere i prodotti da acquistare è possibile navigare nelle categorie già predisposte, oppure scrivere la parola chiave nella barra di ricerca. I prodotti presenti sono di ogni tipo dagli accessori per la cura personale o per la casa, sino ai giochi e l’elettronica. A questo punto si possono visionare le categorie e i prodotti, ma per procedere con l’inserimento nel carrello degli articoli e le conseguenziali procedure di acquisto è necessario un account.

Per acquistare effettivamente su Temu bisogna effettuare la registrazione di un account, dopo aver scaricato l’App, ma nulla di complesso, per farlo sono sufficiente dei passaggi basilari, similari ad altre piatteforme sul web. Nella pagina iniziale dell’App, nello specifico in basso al centro è visibile la sezione “Tu”, per proseguire con la creazione dell’account cliccare “Tu”, nella pagina seguente selezionare “ACCEDI/REGISTRA” e inserire i dati da utilizzare. Con la possibilità di scelta tra email, numero di telefono, account Google, account Facebook, account Twitter o account Apple, in caso di dispositivi iOS. Creato l’account si può Accedere e procedere con la ricerca dei prodotti e l’eventuale acquisto. Per quanto riguarda il pagamento Temu mette a disposizione diverse metodi di pagamento, PayPal, Apple Pay e Google Pay, ma anche tutte le carte di credito e debito. Concluso l’acquisto Temu promette un tempo di spedizione di 10 giorni.

Per tenere sotto controllo il proprio account, basta andare nell’area personale per poi gestire gli ordini, messaggi promozionali, controllare le spedizioni e i coupon.

I coupon di Temu

Un interessante opzione dell’App Temu sono i crediti, che permettono di raggiungere degli sconti e dei prodotti gratis. Per ottenerli bisogna avere un numero di crediti necessari. Il processo non è obbligatorio per l’utilizzo dell’App, ma è solo una funzione facoltativa che metta a disposizione l’App Temu per raggiungere dei buoni. Per ottenere questi buoni si deve condividere il codice che si genera sull’account personale e invitare nuovi utenti. Ecco quali sono i passaggi per generare il codice e invitare nuovi utenti.

Nella barra di ricerca di Temu digitare “Free Gifts”;

Attendere il caricamento;

Selezionare o cercare i prodotti da ottenere gratis nella pagina;

Seguire i passaggi indicati nella pagina;

Selezionare il prodotto;

Confermare il prodotto attraverso “GET NOW”;

Confermare selezionando “Confirm Gift and Add an Address”;

Inserire l’indirizzo di spedizione;

Confermare l’indirizzo di spedizione;

Seguire l’indicazione in schermata;

Selezionare “Invite New App Users”;

Salvare il codice da condividere;

Copiare e incollare il codice generato;

Attendere le nuove iscrizioni.

Il testo similare da ottenere è il seguente:

“Can you accept my invitation so that I can get a free gift?Download Temu App and search the code below to accept my invitation! 414110891”

Il codice è esemplificativo e cambia per ogni account.

Per ottenere i crediti va condiviso il codice, tramite le piattaforme desiderate come WhatsApp, e invitare nuovi utenti. Per ottenere i prodotti gratis o eventuali coupon la persona che riceve l’invito deve accettare e scaricare l’App. Al raggiungimento dei coupon è possibile utilizzarli all’acquisto per ottenere prodotti gratis su Temu.