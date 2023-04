PayPal: pagamenti sicuri e a rate per concerti grazie a Ticketmaster

Dopo l’annuncio di PayPal riguardante l’arrivo delle passkey su Android per consentire un accesso sicuro anche senza password, il gigante dei pagamenti annuncia assieme a Live Nation Entertainment la nuova partnership strategica pluriennale che definisce PayPal come partner preferito di Ticketmaster per l’acquisto sicuro e a rate di biglietti per spettacoli dal vivo, concerti e non solo.

Partnership tra PayPal e Ticketmaster

Con le soluzioni di pagamento PayPal in prima linea, Ticketmaster garantisce ai fan la possibilità di comprare biglietti con un metodo di pagamento semplice e affidabile, supportato dalla Protezione Acquisti e dal rilevamento avanzato delle frodi. Anche in Italia diventeranno disponibili le due seguenti soluzioni:

, che offre ai fan un modo affidabile di pagare consentendo la scelta tra vari metodi di pagamento disponibili, come carta di credito, carta di debito, saldo PayPal e prelievo bancario. PayPal Paga in 3 rate, che consente ai fan di completare le transazioni in modo uniforme e rateale, a importi fissi, aiutandoli a gestire il budget.

La partnership include inoltre un programma di marketing globale ampliato per promuovere un maggior coinvolgimento e la fidelizzazione dei fan attraverso esperienze e offerte.

Mark Yovich, Presidente di Ticketmaster, ha affermato:

“Il nostro obiettivo consiste nel mettere in contatto senza soluzione di continuità gli artisti e gli organizzatori di eventi con i fan, ovunque si trovino nel mondo, e PayPal ci aiuta a portare questo obiettivo ad un livello superiore, con una soluzione di pagamento di portata veramente globale.”

Maria Teresa Minotti, Country Sr Director di PayPal Italia, ha dunque commentato: