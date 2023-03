PayPal porta i suoi accessi passkey su Android

Nell’ottobre 2022 PayPal ha introdotto il supporto alle passkey su Mac, iPad e iPhone. L’accesso senza password, immune al phishing, è disponibile negli Stati Uniti da allora, mentre su altre piattaforme e in altri Paesi resta ancora indisponibile. Giusto in queste ore, però, è finalmente stato confermato l’approdo delle passkey su PayPal anche sui dispositivi con sistema operativo del robottino verde.

Le passkey arrivano su PayPal per Android

La multinazionale statunitense segue la spinta di Apple, Google, Microsoft, l’alleanza FIDO e conferma la disponibilità per i clienti a partire da oggi negli Stati Uniti, su smartphone con sistema operativo Android 9+; arriverà nel resto del mondo nel corso del prossimo anno, in maniera graduale. PayPal afferma che l’implementazione inizierà sul suo sito Web, piuttosto che sull’app ufficiale, e gli utenti interessati riceveranno un messaggio informativo.

Rivediamo però cosa sono le passkey: si tratta di nuovo standard di settore creato dalla FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, progettato per sostituire le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizzare credenziali digitali, come sensori biometrici, tra cui impronte digitali, riconoscimento facciale e PIN o pattern. Le passkey offrono ai clienti un modo semplice e sicuro per accedere a PayPal, basato su una tecnologia che aiuta a proteggersi dal phishing.

Questo standard di sicurezza all’avanguardia è significativo in quanto le passkey risolveranno alla fine uno dei maggiori problemi di sicurezza sul Web, ovvero la debolezza dell’autenticazione delle password. L’utilizzo di una passkey con PayPal non rimuoverà la password dal proprio account, poiché sarà comunque necessaria per accedere su dispositivi non supportati.