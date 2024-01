GX55: Mini PC con CPU Intel, 16/512GB in offerta (coupon)

Ti basta un click per attivare lo sconto su questo Mini PC perfetto per la produttività quotidiana, per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero. Amazon propone oggi il modello ALLIWAVA GX55 a un prezzo davvero conveniente, così da andare incontro a chi cerca un computer della categoria.

ALLIWAVA GX55: il Mini PC è in sconto col coupon

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron N5105 con Intel UHD Graphics integrata, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Il design è quello visibile qui sotto, compatto ed elegante, adatto a ogni scrivania, dotato di un sistema efficiente e silenzioso per la dissipazione del calore. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Come riportato nella scheda su Amazon, ecco le porte di connessione presenti sul case: slot Ethernet, USB-C, due USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e tre uscite video (USB-C e due HDMI) con la possibilità di collegare altrettanti monitor 4K@60 Hz. Le dimensioni sono ‎12,57×2,79×11,18 centimetri.

Grazie all’offerta di oggi è possibile acquistare ALLIWAVA GX55 al prezzo finale di soli 199 euro. Per mettere il Mini PC sulla propria scrivania è sufficiente attivare il coupon dedicato. È venduto direttamente dallo store ufficiale del marchio.

Amazon assicura la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine. Chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo ha promosso con un voto medio pari a 4,5/5 stelle nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.