Hacker iraniani sfruttano Log4j per diffondere pericolosi backdoor

Un hacker iraniano è stato individuato mentre cercava di utilizzare l'ormai famigerata falla della libreria Log4j, legata alle applicazioni Java, per distribuire backdoor modulari finora mai individuati.

Questo tipo di minaccia è stata denominata CharmPower e risulta un potenziale pericolo per milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Secondo la società di sicurezza informatica di Israele, l'attacco è riconducibile a un gruppo di pirati informatici noto come AT35 che, già in passato, si sono resi protagonisti di azioni simili.

Ciò sottolinea, ancora una volta, quando la suddetta falla costituisca un problema enorme, visto che offre un'enorme libertà d'azione per gli hacker. Quali possono essere le precauzioni per chi frequenta la rete abitualmente?

Se la prudenza è sicuramente un primo passo per tutelarsi, poter contare su un antivirus all'altezza è sicuramente un passo decisivo verso la sicurezza online.

La falla Log4j e i tanti pericoli online

