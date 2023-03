Hai bisogno di più spazio? pCloud sconta il suo piano da 10 TB

Hai tanti file da archiviare ma non trovi un servizio cloud che offra abbastanza spazio? pCloud ha la soluzione perfetta: un piano a vita da ben 10 TB. Una soluzione ideale per conservare una vasta gamma di file, tra cui fotografie, video e documenti, e accedervi comodamente da qualsiasi piattaforma, dallo smartphone al computer. Sapevi che il piano pCloud da 10 TB è anche in offerta? Grazie alla promozione in corso, infatti, puoi ottenere un ottimo risparmio dell’80%, che porta il prezzo a 1.190 euro. Tutti i costi sono da intendersi una tantum: nessun abbonamento né extra, solo uno spazio a vita.

Una capacità così elevata è molto più di quanto la maggior parte degli utenti necessiti. Tuttavia, per professionisti come fotografi o video maker che lavorano con grandi quantità di dati, una soluzione di archiviazione così capiente può essere essenziale. In termini numerici, 10 TB corrispondono a 10.000 GB o 10 milioni di MB. Considerando che uno smartphone ha in genere uno spazio di archiviazione compreso tra i 16 GB e i 512 GB, mentre un PC di solito non supera 1 TB, 10 TB di spazio di archiviazione sono sufficienti per conservare 2,5 milioni di fotografie, 2.500 film o 5.000 ore di video HD, e 65 milioni di pagine di documenti.

Tutte le funzionalità di pCloud

pCloud è una piattaforma di cloud storage con un funzionamento estremamente intuitivo e accessibile a tutti. Uno dei principali obiettivi del servizio è offrire un’esperienza user-friendly, che permette agli utenti di caricare facilmente i propri file nella nuvola, sia dal PC che dallo smartphone, per accedervi in qualsiasi momento. pCloud sincronizza automaticamente i file tra tutti i dispositivi collegati, semplificando la gestione dei dati e offrendo un’organizzazione impeccabile.

La gestione dei file caricati su pCloud è completa e personalizzabile. Gli utenti possono condividere i propri file con altri utenti, anche non iscritti, attraverso diverse opzioni di condivisione, tra cui cartelle condivise, link condivisi, richieste di file e link diretti. Inoltre, la funzione di link diretto consente agli utenti di utilizzare pCloud come servizio di hosting per siti web statici o per incorporare immagini.

La sicurezza dei dati è uno degli aspetti fondamentali di pCloud. La piattaforma utilizza certificati TLS/SSL per garantire la sicurezza dei dati durante il trasferimento dal dispositivo al server. I dati vengono caricati su almeno tre differenti server per ottimizzare la loro protezione e prevenire qualsiasi rischio. Inoltre, ogni file è protetto da crittografia 256-bit AES. Per una maggiore sicurezza, gli utenti possono acquistare l’opzione pCloud Crypto.

I piani di archiviazione di pCloud sono disponibili come acquisto unico e includono tre diverse opzioni: 500 GB, 2 TB e – appunto – da 10 TB, attualmente in promozione con uno sconto dell’80%. Una volta acquistato, lo spazio di archiviazione sarà tuo per sempre.

