Hai detto Tablet? Allora deve essere un Chuwi UBook X

Se stai cercando un tablet abbastanza potente da poter funzionare anche come un PC per un utilizzo quotidiano, allora devi proprio mettere le mani su Chuwi UBook X. In promozione su Amazon, se attivi il coupon lo paghi solamente 332,10€ portandoti a casa un gioiellino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Chuwi UBook X: non gli manca esattamente nulla

Il Tablet PC proposto da Chuwi, il modello UBook X è un vero portento. Come appena detto non gli manca esattamente nulla perché con una spesa abbastanza contenuta ti permette di avere tutto a portata di mano. Ma cosa significa?

Il suo display da 12 pollici è al di sopra della media di mercato. Con una risoluzione elevata ti fa gustare le applicazioni, i social e i contenuti in streaming senza problemi e soprattutto senza farti strizzare gli occhi.

Grazie a suo particolare design, sulla parte posteriore una parte della scocca si alza diventando un efficiente piedistallo.

Tra le altre caratteristiche salienti ci sono un processore Intel, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD che ti permettono di fare esattamente ciò che vuoi. Con il sistema Windows 10 installato hai davvero un modo di soluzioni a portata di mano, senza limiti e costrizioni.

Non mancano ovviamente all'appello due fotocamere: una frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel. Così come è compresa una mega batteria che si alimenta con cavo Type C per il massimo del comfort.

Acquista subito il tuo Chuwi UBook X su Amazon a soli 332,10€. Attiva il coupon per avere questo prezzo fantastico. Le spedizioni avvengono in solo qualche giorno grazie alle spedizioni Prime. Inoltre, se vuoi, lo paghi sia in un'unica soluzione che attraverso le rate a Tasso Zero di Cofidis.