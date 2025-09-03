Hai mai visto uno smartphone eReader? BOOX Palma 2 è geniale (-30€)

BOOX Palma 2 è un prodotto del tutto geniale. È come uno smartphone nelle dimensioni e nell’utilizzo ma non ha un display classico. Infatti questo dispositivo è stato pensato per chi ama leggere e vuole avere a portata di tasca il suo eReader senza alcuna difficoltà. Tutto da scoprire grazie al suo sistema Android 15. Mettilo in carrello a soli 269,39 euro invece di 299,99 euro su Amazon usando il codice IT15Y al pagamento e usufruendo dello sconto del 5%.

Speciale sotto tutti i punti di vista, BOOX Palma 2 è l’alternativa dalle dimensioni compatte a chi ama Kindle e Kobo o altri lettori eReader. Devo dirti che in Italia non è ho ancora sentito parlare, ma all’estero questo device va alla grande perché unisce alla comodità più elevata anche una qualità eccezionale. È disponibile in colorazione bianca e in mano ti sembra di tenere la replica perfetta del tuo smartphone. Il suo sistema operativo è Android 15 e con il Google Play Store puoi scaricare tutte le app che più ami per leggere, ascoltare musica, meditare, gestire e sfogliare le riviste che ami.

Non ti aspettare un display digitale come quello dello smartphone perché questo replica la carta, non è colorato e non stanca la vista. Ovviamente puoi regolare la luminosità dello schermo (anche in modo automatico) e la temperatura per personalizzarlo a tutti gli effetti. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria è altamente veloce e performante oltre che offrire spazio da vendere per accatastare così tanti libri in digitale da far paura alle biblioteche più antiche. Con 300PPI di risoluzione, devo dirti che anche le graphic novel e le immagini sono di qualità spiccata. Tieni tutto al sicuro con il lettore di impronte digitali e non fare più a meno di lui.

