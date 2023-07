Hai messo Mondly in valigia? C'è uno sconto di oltre 1.000 euro

L’estate è arrivata. Tra giornate al mare e ricordi indimenticabili, c’è un’opportunità unica da non lasciarci sfuggire: Mondly, l’app di apprendimento delle lingue che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, offre un’ottima promozione estiva con uno sconto del 96%.

Le lingue diventano un’avventura estiva

Immagina di poter parlare come un vero madrelingua in tempo record, di affrontare conversazioni complete sin dalle prime fasi del tuo percorso di apprendimento e di migliorare la tua pronuncia con l’aiuto di madrelingua professionisti: questa è l’esperienza che Mondly ti offre grazie al suo approccio basato sulla conversazione, il riconoscimento vocale e la realtà aumentata.

Con l’offerta estiva di Mondly, avrai accesso a un’ampia gamma di corsi di lingua – ben 41 complessivamente – disponibili sulla piattaforma, consentendoti di scegliere tra diverse lingue straniere per rendere il tuo apprendimento un’avventura o un piacevole passatempo estivi. Metti Mondly in valigia e prepararti a comunicare come un local quando partirai questa estate.

A differenza di altre piattaforme di apprendimento delle lingue che si concentrano solo sulle singole parole, Mondly ti permette di imparare frasi complete fin dalle prime lezioni. Questo ti aiuterà a sviluppare la capacità di affrontare conversazioni reali sin da subito, garantendoti una crescita linguistica rapida e significativa.

Mondly utilizza tecnologie all’avanguardia come il riconoscimento vocale e la realtà aumentata per rendere l’apprendimento delle lingue coinvolgente e divertente. Potrai interagire con un chatbot dotato di riconoscimento vocale per praticare conversazioni reali e immergerti in corsi esclusivi in realtà aumentata. L’app ti coinvolgerà attraverso quiz settimanali e sfide mensili, garantendo che il tuo apprendimento rimanga stimolante e avvincente.

Grazie a questa offerta estiva di Mondly, avrai accesso a vita a tutti i corsi, lezioni e quiz inclusi nel pacchetto, senza costi aggiuntivi nascosti. Uno sconto del 96% ti permette di ottenere l’intero pacchetto al prezzo conveniente di soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro. Questo significa risparmiare oltre 1.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.