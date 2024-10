Halloween si avvicina: è ora di scegliere Sky TV+ Cinema e Netflix a 19,90€/mese

Halloween si avvicina ed è il momento giusto per attivare la nuova promo Sky che consente di accedere ai pacchetti Sky TV e Sky Cinema (quindi con tutto l’intrattenimento e il cinema di Sky) oltre che a Netflix (con piano base senza pubblicità) e Paramount Plus, inclusi senza costi aggiuntivi.

L’offerta in questione prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli. Tutti i contenuti sono accessibili immediatamente dopo l’attivazione (per i contenuti Sky, l’accesso immediato avviene tramite Sky Go, in attesa dell’installazione del decoder Sky Stream).

Per sfruttare subito la promo basta raggiungere il sito Sky qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online. È previsto un costo iniziale di 19,90 euro una tantum.

Cosa vedere ad Halloween su Sky

Per le serate di Halloween ci sono tanti contenuti da guardare su Sky. La stessa emittente ha stilato un vero e proprio elemento di film e serie TV da guardare nel corso del prossimo futuro. Tra i consigli troviamo il film Split, un thriller psicologico diretto da M. Night Shyamalan e con protagonista James McAvoy.

Ci sono anche tanti film horror, come The Nun II, La Casa – Il Risveglio del male e L’evocazione – The Conjuring. Tra le serie TV, invece, non può mancare The Walking Dead (pronto per una vera e propria maratona) oltre all’apprezzatissima True Detective: Night Country.

Occhio anche a The Last of Us, una delle serie di maggior successo dell’ultimo periodo e perfetta per un periodo come Halloween. Da non perdere anche Dexter: New Blood, con il ritorno del celebre Dexter Morgan. Tutti questi contenuti sono parte del catalogo di film e serie on demand messo a disposizione da Sky e si sommano ai contenuti di Netflix e Paramount Plus.

Per accedere all’offerta Sky da 19,90 euro al mese basta premere sul box riportato qui di sotto.