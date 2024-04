Halving Bitcoin: ci siamo quasi, manca una settimana

Ormai stabilmente al di sopra dei 70.000 dollari, Bitcoin procede spedito verso l’appuntamento con l’halving, previsto tra le giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 aprile. Se anche tu sei tra coloro che vogliono sfruttare il trend del momento per organizzare il proprio portafoglio di criptovalute, puoi scegliere Coinbase, una delle realtà più longeve nell’ambito degli asset digitali.

Halving dietro l’angolo, Bitcoin stabile a 70.000 dollari

Tra una settimana circa, la ricompensa per blocco riconosciuta a chi è attivo nell’attività di mining verrà dimezzata. Si tratta di uno step evolutivo di BTC, previsto già nel whitepaper di Satoshi Nakamoto che ha gettato le basi per la sua esistenza. È codificato nel protocollo stesso. Accade una volta ogni quattro anni ed è di fondamentale importanza per garantire alla moneta virtuale un futuro sostenibile, mettendola al sicuro dalla svalutazione nel lungo periodo. Se vuoi approfondire e saperne di più, puoi trovare altre informazioni anche sulla piattaforma.

Quella che può essere definita la scarsità intrinseca di Bitcoin, unitamente al prevedibile aumento della domanda, potrebbe spingere il prezzo della criptovaluta verso nuove vette, replicando una dinamica a cui abbiamo già assistito in passato. Ricordiamo che il record storico è appena stato fatto registrare. È avvenuto intorno alla metà di marzo, arrivando a sfiorare la quota di 74.000 dollari proprio in attesa dell’halving.

