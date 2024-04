Halving Bitcoin sempre più vicino: conto alla rovescia

Corrono veloci le lancette dell’orologio che porterà all’appuntamento con l’halving di Bitcoin, una tappa di fondamentale importanza per il percorso evolutivo della criptovaluta, stabilita fin dalle sue origini. L’evento, che andrà in scena tra settimane circa, porterà al dimezzamento delle ricompense riconosciute a coloro impegnati nelle operazioni di mining. L’attesa ha fin qui generato una forte crescita nel prezzo dell’asset, di cui molti hanno approfittato: se sei interessato a fare altrettanto, puoi scegliere la piattaforma eToro con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

La corsa di BTC fatta registrare negli ultimi due mesi ha riportato l’asset al prezzo del record del novembre 2021. La tendenza positiva ha interessato anche altre monete virtuali, a partire da Ethereum, generando un rinnovato entusiasmo per l’intero ambito della finanza decentralizzata, dopo un periodo di stanca.

Dunque, quando andrà in scena l’halving di Bitcoin? Man mano che ci si avvicina all’evento, le previsioni sulla data si fanno sempre più affidabili e sempre più attendibili. Al momento, si ritiene possa avvenire tra due settimane o poco più, indicativamente nelle giornate che vanno da mercoledì 17 a sabato 20 aprile.

Come sempre accade con le criptovalute, non vi è alcuna certezza sugli effetti che innescherà. Dipenderanno da numerosi fattori. C’è chi ritiene possa spingere il prezzo ulteriormente verso l’alto, raggiungendo nuovi record, dando poi il via a una fase di maggiore stabilità. Dopotutto, l’obiettivo è proprio quello di gestire il tasso di inflazione, controllando l’offerta delle nuove monete emesse e contrastando la svalutazione.

Per il tuo portafoglio, puoi affidarti a eToro, entrando a far parte di una community globale animata da milioni di utenti. La piattaforma è attiva fin dal 2007 e può contare su tutte le autorizzazioni necessarie per operare in Italia.

