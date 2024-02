Halving Bitcoin: il mercato delle criptovalute corre, ecco la migliore piattaforma con cui iniziare

Manca sempre meno all’evento più atteso di quest’anno nel mondo delle criptovalute: l’halving di Bitcoin, cioè il dimezzamento della ricompensa per il mining della criptovaluta più importante nell’universo crypto. Il fermento registrato nel corso delle ultime settimane spiega il motivo per cui numerose persone hanno scelto di iniziare a fare trading di criptovalute, approfittando del momento favorevole offerto dal mercato.

L’euforia generale che sta caratterizzando quest’ultimo periodo rischia però di portare a scelte errate. In primis quella della piattaforma con cui iniziare a investire. A questo proposito, è importante sapere che in Italia il punto di riferimento è eToro, su cui hanno riposto la loro fiducia più di 30 milioni di trader in tutto il mondo.

Perché scegliere eToro per iniziare a fare trading di criptovalute

In occasione dell’halving di Bitcoin, la migliore soluzione per i neofiti è scegliere eToro, piattaforma sicura, semplice da usare e con preziose risorse gratuite sempre a disposizione. Il fattore sicurezza – una delle componenti più importanti in questo settore – è garantito dall’avanzato sistema di cold storage di livello militare.

L’altro fiore all’occhiello è la semplicità di utilizzo, grazie anche alla funzionalità CopyTrader, che permette a tutti gli iscritti di copiare le strategie messe in atto dai migliori trader per guadagni e rendimenti.

Infine, da sottolineare l’importanza di Academy eToro, per mezzo della quale anche chi è completamente a digiuno di trading può imparare con calma a operare in questo settore e prendere decisioni più consapevoli.

L’iscrizione alla piattaforma eToro è gratuita. Al termine della registrazione di un nuovo account, l’utente potrà mettere in pratica ciò che ha imparato con l’Academy tramite un conto demo da 100.000 dollari virtuali.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.