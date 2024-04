E se l'halving di Bitcoin fosse un 'non evento'?

Quando manca ormai una settimana circa all’appuntamento con l’halving di Bitcoin, i tempi sono maturi per una riflessione sulle conseguenze del dimezzamento che interesserà le ricompense riconosciute ai miner e l’introduzione di nuove monete. E, se a dispetto di tutte le anticipazioni, si trattasse di un non evento? Si tratta di uno scenario da prendere in considerazione, soprattutto se si sta guardando con interesse all’ambito delle criptovalute (in tal caso, ci si può affidare a eToro per la gestione del proprio portafoglio).

Halving Bitcoin: quali saranno le conseguenze?

È l’ipotesi messa sul tavolo da un’interessante analisi appena pubblicata, cercando di rispondere alla domanda Cosa dovresti fare come investitore? , in relazione proprio a quanto sta per accadere. Se da un lato è prevedibile che, subito dopo l’halving, il prezzo di BTC possa subire una variazione significativa, frutto delle transazioni effettuate da chi opera in modo speculativo, dall’altro, la scarsità intrinseca della moneta virtuale e l’andamento della domanda nel tempo, potrebbero suggerire di approcciare il dimezzamento come un non evento, concentrandosi sulle evoluzioni nel lungo termine di Bitcoin e non agendo esclusivamente in base a quanto accadrà tra pochi giorni. Insomma, con una strategia lungimirante.

Ad oggi, la certezza è che il valore si è attestato al di sopra della soglia dei 70.000 dollari, mai toccata in passato. È merito della crescita significativa fatta registrare nel corso degli ultimi mesi. Il record storico, poco al di sotto dei 74.000 dollari, risale a metà marzo.

