Hard Disk esterno 2TB: capiente e portatile, quasi a metà prezzo

Se vuoi avere sempre a portata di mano i tuoi file, le tue foto e i tuoi video, o trovarti una soluzione di backup semplice e affidabile, non perdere questa occasione imperdibile: l’hard disk portatile Seagate Basic da 2 TB è in offerta su Amazon a soli 56,39 euro invece di 100 euro, con uno sconto del 44% subito applicato. Lo acquisti adesso e lo ricevi a casa domani grazie alla spedizione Prime.

Hard Disk Portatile Seagate: 2TB sempre con te

Questo hard disk è un dispositivo compatto e leggero, che si collega al tuo computer tramite un cavo USB 3.0. Ti permette di trasferire e archiviare i tuoi dati in modo rapido e sicuro, senza bisogno di alcun software o configurazione. Basta collegarlo e iniziare a usare.

La versione in questione ha una capacità, come detto, di 2 TB, che è sufficiente a contenere migliaia di foto, video e documenti. È compatibile con PC Windows, Mac e anche console da gioco, grazie al suo formato universale. Per sicurezza puoi sfruttare una garanzia di 2 anni e un servizio di recupero dati Rescue in caso di qualsiasi problema.

Si tratta dunque di una buona occasione per acquistare un ottimo e veloce hard disk portatile ad un gran prezzo: acquistalo adesso e potrai iniziare ad usarlo già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.