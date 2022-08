Hard Disk esterno da 2 TB praticamente regalato: offerta su Amazon

Spazio esaurito e hai necessità di rimediare in fretta senza spendere troppo? Approfitta dello sconto applicato su questo hard disk esterno da 2TB: su Amazon, grazie ad una promozione del 56%, lo paghi infatti soltanto 59,99€. Venduto e spedito da Amazon, arriverà a casa tua nel giro di pochissimo tempo se sei un abbonato Prime.

WD_BLACK P10: l’hard disk esterno da 2TB in edizione speciale per avere tanto spazio in più

In edizione speciale dedicata a Call of Duty, il celeberrimo franchise di videogiochi bellici, questo hard disk esterno da 2TB è perfetto per archiviare tutti i tuoi dati in modo pratico e sicuro. Con un form factor disegnato per essere portato facilmente in giro, ha una copertura superiore in metallo con una incisione al laser che richiama la famosa saga.

Visto che si tratta di un’edizione limitata, l’hard disk è perfetto per essere utilizzato anche per le tue console da gioco PlayStation e Xbox: inoltre, se sei un fan del gioco, hai anche 1100 Call of Duty Points da spendere come vuoi. Realizzato con la piattaforma tecnologica proprietaria di WD_Black hai altissime prestazioni in ogni situazione.

Acchiappa lo sconto e portati a casa questo eccellente hard disk esterno da 2TB a soli 59,99€. Lo paghi adesso e lo ricevi a casa subito grazie alla spedizione garantita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.