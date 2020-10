Hard disk esterno da 4TB a 89€: super offerta

eBay propone un’interessante offerta su un hard disk di Western Digital con una capacità di ben 4TB. Si tratta di un accessorio indispensabile soprattutto per chi, per il proprio lavoro, necessita di molto spazio di archiviazione. Il Western Digital Elements 4TB è in grado di ospitare un’enorme quantità di dati, in un formato decisamente compatto e facilmente trasportabile.

Hard disk esterno: Western Digital Elements da 4TB in sconto su eBay

Il primo vantaggio infatti sono proprio peso e dimensioni, decisamente contenute grazie al disco da 2,5 pollici utilizzato dalla società. Caratteristica fondamentale è la funzione plug-and-play con connessione USB 3.0. Basterà connetterlo ad una porta USB per utilizzarlo come periferica di memorizzazione esterna, e trasferire file.

Grazie ai 4TB di spazio di archiviazione inoltre, avremo la possibilità di ottimizzare le performance del nostro PC. Se non per il lavoro, il WD Elements si rivela un’ottima soluzione anche per la casa. Possiamo infatti trasferire foto, documenti, video e qualsiasi altro file dal nostro PC di casa per liberare spazio e migliorare le prestazioni naturalmente inficiate dalla mole di dati presenti sul disco principale. Grazie ad eBay è possibile acquistare il Western Digital Elements da 4TB a soli 89,99 euro con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.