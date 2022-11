Hard Disk esterno per Xbox: 2 TB in offerta con 40 euro di sconto

Il Black Friday di Amazon permette di accedere ad una strepitosa occasione su questo hard disk esterno per Xbox firmato Seagate. L’accessorio, che aggiunge 2 TB di spazio alle tue console Xbox, è disponibile infatti ad un prezzo di 89,99 euro, invece dei 129,99 richiesti di listino.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime inclusa nel prezzo lo riceverai a casa tua in pochissimi giorni.

Hard Disk esterno per Xbox: veloce e capiente, perfetto per i tuoi giochi Xbox Game Pass

Possedendo una console Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X siamo sicuri che hai fatto incetta di giochi sfruttando un abbonamento Xbox Game Pass. Siamo altrettanto certi però che, in questo modo, avrai già esaurito lo spazio a disposizione.

È per questo che l’occasione su questo hard disk esterno Seagate capita a fagiolo: hai subito 2 TB di spazio aggiuntivo da usare come vuoi per i tuoi giochi Xbox, contando inoltre su un design audace e raffinato che combacia con quello che è lo stile tipico delle console Microsoft.

Per non farsi mancare niente, infatti, il disco esterno è dotato anche di una fantastica illuminazione LED RGB, in modo che l’accessorio non diventi un fastidioso elemento secondario ma parte integrante del design della console.

Non perdere altro tempo quindi: aggiungi il Game Drive Seagate da 2 TB al carrello e, grazie al Black Friday, lo pagherai soltanto 89,99 euro. E potrai scaricare tutti i giochi che vuoi.

