Come vedere Barcellona-Manchester United in streaming

Barcellona-Manchester United avrebbe tutte le carte in regola per essere una finale di Champions, ma l’eliminazione delle due squadre dal torneo continentale più importante l’ha resa uno spareggio di Europa League. Un match che promette spettacolo, al via alle ore 18:45 di giovedì 16 febbraio nella sempre suggestiva cornice del Camp Nou (il ritorno di giocherà all’Old Trafford tra una settimana esatta).

Guarda la partita Barcellona-Manchester United in streaming

La sfida è imperdibile: si può guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca a Riccardo Mancini, affiancato per il commento tecnico dalla voce di Valon Behrami.

I blaugrana e i diavoli rossi arrivano all’appuntamento reduci dalle rispettive vittorie nei campionati nazionali. In quello spagnolo, il Barcellona domina la classifica con un notevole distacco sulla prima inseguitrice (il Real Madrid), mentre in quello inglese, il Manchester United è terzo dietro ai rivali del Manchester City e alla capolista Arsenal.

Ecco con quali probabili formazioni, gli uomini di Xavi e ten Hag dovrebbero presentarsi in campo al primo minuto.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Chrisitensen, Araujo, Balde, Pedri, Busquets, De Jong, Dembelé, Lewandowski, Gavi;

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Malacia, Fred, Casemiro, Fernandes, Antony, Weghorst, Rashford.

Gli appassionati del grande calcio che scelgono di sottoscrivere un abbonamento a DAZN hanno accesso non solo agli incontri di Europa, ma anche a quelli di Serie A, Serie B, Serie C, FA Cup e Carabao Cup, senza dimenticare tutti gli altri eventi sportivi presenti nel catalogo: dal tennis al basket, passando da pallavolo, ciclismo, wrestling, boxe, MMA, rugy e motori. Tre le formule proposte: START, STANDARD e PLUS, a ognuno la sua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.