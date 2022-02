HBO Max alla conquista dell'Europa: dove e quando

Il guanto di sfida a Netflix è stato lanciato: HBO Max sta per rafforzare la propria presenza in Europa, dopo il debutto dell'autunno scorso che ha interessato Andorra, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna e Svezia. La nuova espansione avverrà l'8 marzo e coinvolgerà un totale pari a 15 territori.

HBO Max in Europa (ma non ancora in Italia)

Tra i nuovi paesi raggiunti non è inclusa l'Italia, così come Germania e Regno Unito, dove in conseguenza ad accordi siglati con Sky sarà necessario attendere qualche altro anno (a meno di non ricorrere a una VPN), almeno fino al 2025.

Di seguito l'elenco dei nuovi dai quali sarà possibile accedere alla piattaforma di streaming, come anticipato oggi da Reuters: Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Toccherà poi nella seconda metà del 2022 a Grecia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania e Turchia.

Garantita la piena compatibilità con dispositivi e televisori, grazie ad applicazioni sviluppate ad hoc per garantire la visione dei contenuti da pressoché qualsiasi schermo presente in casa, così come dal browser del computer. A controllare il servizio è la statunitense AT&T attraverso la società WarnerMedia. Il lancio è avvenuto nel 2020 all'interno del territorio USA. Con un'intervista a Johannes Larcher, numero uno di HBO Max International, è giunta la conferma della prossima espansione nel mercato asiatico.