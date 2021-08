HDD da 5TB WD Elements My Passport Ultra scontato del 31%

Piccolo nelle dimensioni, ma non nella capacità di storage: il disco fisso esterno da 5 TB della linea Western Digital Elements My Passport Ultra è proposto oggi con un forte sconto su Amazon: può essere acquistato a soli 129,99 euro, mentre il prezzo di listino riportato sullo store ufficiale del produttore è di 187,99 euro. Lo sconto effettivo è, quindi, del 31% con un risparmio di ben 58 euro.

WD Elements My Passport Ultra : HDD da 5 TB in forte sconto

Dotata della tecnologia USB-C, l'unità portatile My Passport Ultra for Mac offre un modo semplice per espandere lo storage. Il suo design metallico moderno completa il vostro Mac ed è subito pronta all'uso grazie alla formattazione per macOS e alla compatibilità con Time Machine. Fondendo il metallo anodizzato moderno con una texture moderna, l'unità portatile My Passport Ultra for Mac rispecchia perfettamente il vostro stile e quello dei Mac più recenti.

Il software WD Discovery incluso vi aiuta a sfruttare al massimo la vostra unità: bloccate e sbloccate in modo semplice e rapido l’unità tramite la password, leggete e scrivete su un PC Windows 10 con driver HFS+ e gestite le impostazioni dell’unità tramite WD Drive Utilities. La funzione WD Security aiuta a mantenere privati i vostri file grazie a una password a vostra scelta, all’attivazione semplice della protezione con password e alla crittografia hardware AES a 256 bit.

Tutto questo al prezzo di 129,99 euro invece di 187,99 euro come da listino. Il prodotto può essere vostro in meno di 48 ore lavorative grazie al servizio Amazon Prime.