HDD esterno da 1 TB a 39€: grande occasione su Amazon

Ottimo per il backup dei file e per il salvataggio dei contenuti, oggi l’HDD esterno da 1 TB della linea Intenso Memory Case è protagonista di un’offerta su Amazon che ci porta a definirlo un’occasione da cogliere al volo. Può infatti essere acquistato quasi a metà prezzo, grazie allo sconto del 45% applicato in automatico dall’e-commerce.

Intenso Memory Case: HDD esterno da 1 TB a prezzo stracciato

La connessione avviene tramite standard USB 3.0, con cavo in dotazione e velocità elevata nel trasferimento dati. Si tratta di un disco fisso autoalimentato, che non necessita dunque di altre fonti per l’assorbimento dell’energia necessaria al funzionamento. Compatto e leggero, il suo design lo rende resistente e adatto al trasporto. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella scheda completa del prodotto.

Oggi puoi acquistare l’unità Intenso Memory Case da 1 TB al prezzo finale di soli 39,00 euro invece di 71,50 euro come da listino, grazie allo sconto del 45% applicato in automatico dall’e-commerce.

Vale infine la pena segnalare la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio gestita dalla logistica di Amazon in un paio di giorni al massimo. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro metà settimana il disco fisso esterno darà sulla tua scrivania.

