HDD Intenso da 1TB: la promozione folle di Amazon, solo 39€

L’hard disk esterno Intenso da 1TB è uno dei prodotti migliori che possiate acquistare con gli sconti del giorno di Amazon se siete alla ricerca di un dispositivo per aumentare i vostri spazi di archiviazione senza spendere troppo. 1TB di spazio sono veramente tantissimi, ma il costo è davvero assurdo: al prezzo di soli 39,99 euro grazie allo sconto del 44% vi porterete questo ottimo HDD a uno dei suoi migliori prezzi di sempre. Un’occasione destinata a durare poche ore, ma da tenere in considerazione come valida opzione low-cost per l’archiviazione.

HDD Intenso da 1TB: il meglio che possiate acquistare

Pochi centesimi di euro per ogni GB, insomma: grazie al brand Intenso è possibile far proprio un prodotto con fattore di forma da 2,5 pollici, interfaccia USB 3.0 e velocità di rotazione da 5400 giri al minuto. Un prodotto pensato per il backup, soprattutto, con peso minimo e ingombro ridotto ai minimi termini. La velocità di velocità di trasmissione è di ben 6.000 Mbit/s per trasferire anche i file più grandi in pochissimi secondi. Il tutto con la rinomata qualità e sicurezza del marchio Intenso.

Non esistono soluzioni migliori, perché Intenso offre il miglior rapporto tra spazio d’archiviazione e prezzo, candidandosi così per una soluzione low cost per archivi nell’ordine del Terabyte. Non fatevi, quindi, scappare questa occasione per portarvi a casa lo stupendo HDD Intenso da 1TB al prezzo di soli 39,99 euro invece di 71,50 euro. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.