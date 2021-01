La periferica definitiva per l’archiviazione dei dati, progettata per soddisfare le esigenze di chi trascorre le proprie giornate lavorative alla scrivania, oggi è proposta con il 27% di sconto sul prezzo di listino su eBay: si tratta del disco fisso esterno da 6 TB della linea Seagate Backup Plus Hub le cui caratteristiche vanno oltre quelle di un tradizionale hard disk.

Seagate Backup Plus Hub 6 TB, pià di un HDD: l’offerta

Al tanto spazio a disposizione si affianca ad esempio un sistema per la ricarica dei dispositivi: è sufficiente connettere a una delle porte frontali lo smartphone, il tablet, la fotocamera o altro per alimentare la batteria, anche se il sistema è spento o in modalità di sospensione.

Grazie alla compatibilità con più piattaforme e alle eccezionali affidabilità e velocità, è possibile eseguire il backup praticamente di qualsiasi contenuto. L’unità desktop Backup Plus Hub offre doppi vantaggi, perché integra in un’unità per desktop con capacità fenomenali sia un hub completo per i dati sia una stazione di ricarica.

Il trasferimento dati avviene via USB 3.0 con velocità fino a 160 MB/s. Garantita la piena compatibilità con tutti i computer Windows e macOS. Al prezzo di 116,90 euro invece di 159,99 euro come da listino è un affare. Il prodotto si trova in Italia e la consegna a domicilio avviene in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è testimoniata dagli oltre 130.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.

