Monitor portatile IPS FHD scontato di oltre 50 euro

Tra i prodotti più apprezzati, soprattutto da chi spesso si ritrova a lavorare in mobilità, c’è sicuramente il monitor portatile di LABISTS. Si tratta di un piccolo display in grado di estendere l’area di lavoro, ma non solo, caratterizzato da un’ottima qualità ed una portabilità estrema.

Monitor Portatile FHD LABISTS: caratteristiche tecniche

Parlando subito del pannello, aspetto principale del monitor, ritroviamo un Full HD da 13,3 pollici, un formato decisamente compatto. La diagonale infatti si sposa benissimo con la risoluzione che seppur non elevata, riesce ad offrire un buon livello di dettaglio grazie alle dimensioni ridotte dello schermo. La tecnologia utilizzata inoltre è quella IPS, che riesce a fornire una fedele riproduzione cromatica. Non mancano gli altoparlanti integrati, che permettono di fruire dei contenuti multimediali senza la necessità di ulteriori periferiche. Si tratta di un dispositivo estremamente versatile, perfetto che chi lavora da un mini PC o un laptop. Tuttavia ben si adatta anche a chi vuole godere delle console da gioco fuori casa, dato che è compatibile con Play Station, Xbox e Nintendo Switch.

Passando invece alla connettività, il monitor offre un pannello I/O molto interessante. È presente infatti un jack da 3,5mm che permette di collegare un paio di cuffie, o eventualmente dei diffusori esterni per i più esigenti in termini di qualità audio. Presente sia una porta HDMI che una USB Type-C per la trasmissione dati. Interessante è però la seconda porta USB Type-C che permette di collegare un dispositivo mobile per la ricarica durante l’utilizzo del monitor. Tutto questo in uno spessore di soli 9,7mm ed un peso di 630 grammi. Importante infine è la presenza di una cover direttamente in confezione. Questa farà sia da stand, sia da protezione completa per il display.

Attivando il coupon presente sulla pagina di Amazon, è possibile pagarlo solo 127,14 euro con un risparmio sul prezzo di listino di ben 52,55 euro.

