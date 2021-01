Il meglio del Wi-Fi 6 mesh, scontato di 80 euro

L’interesse nei sistemi Wi-Fi mesh ha fatto si che sul mercato arrivassero numerose proposte diverse, che si distinguono per funzionalità ed efficienza. Il Linksys Velop MX8400 rappresenta uno dei migliori prodotti in questo panorama, che fornisce uno strumento ideale per ogni esigenza.

Kit Wi-Fi mesh Linksys Velop MX8400: caratteristiche tecniche

Il sistema di Linksys si rivolge innanzitutto a chi intende utilizzarlo in spazi abbondanti, come case di grandi dimensioni (magari a più piani) o locali commerciali. I due router infatti riescono a coprire un’area di ben 525m2, raggiungendo ogni zona buia lasciata dal modem principale. Che si desideri offrire o migliorare il servizio per i propri clienti, piuttosto che coprire l’intera abitazione con la connessione internet senza fili, il Velop MX8400 è ciò che fa per voi. Inoltre laddove anche la copertura offerta dal kit base dovesse risultare limitata, è possibile espandere in un secondo momento il sistema. Sarà sufficiente acquistare dei satelliti aggiuntivi per estendere ulteriormente il raggio d’azione, associandoli in pochi passaggi tramite l’app dedicata. Ad ogni modo il solo kit base riesce a supportare fino ad 80 dispositivi connessi contemporaneamente.

La qualità e stabilità del segnale sono invece garantite dalla tecnologia a tre bande. La terza banda infatti offre un canale dedicato alla comunicazione tra i diversi satelliti, permettendogli di trasportare la connessione senza interferenze da parte di dispositivi esterni. Il protocollo Wi-Fi 6 invece permette di raggiungere una velocità combinata delle due bande a 2,4 e 5 GHz di ben 4200Mbps. Non mancano sistemi di sicurezza e parental control che permettono di configurare una navigazione controllata per i più piccoli. Inoltre è possibile distribuire la priorità dei dispositivi in modo, ad esempio, di evitare il buffering per i device dedicati alla riproduzione in streaming.

Il sistema di Linksys viene oggi proposto da Amazon a soli 349 euro, grazie ad un brusco calo di prezzo che permette di risparmiare ben 80 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.